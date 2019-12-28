З 13 січня 2020 року використання міжнародного формату платежів IBAN стає обов'язковою по всій країні

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі YASNO.

Тепер постачальник електричної енергії та енергоефективних рішень YASNO буде приймати платежі за електроенергію виключно за реквізитами IBAN. Це 29 знаків (букв і цифр), які необхідно вказувати замість розрахункового рахунку (р/с) одержувача коштів та коду банку (МФО).


Що потрібно знати про нові зміни?

  • Реквізити в форматі IBAN вказані в платіжках за електроенергію;
  • При оплаті через Особистий кабінет на сайті YASNO змінювати налаштування і вводити нові реквізити не потрібно;
  • Рахунок постачальника оновлено у банках та платіжних системах;
  • Для юридичних клієнтів нові реквізити вказані в рахунках, які вони отримують у энергоофисах.

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Оплатити за електроенергію жителі Дніпра та області можуть будь-яким зручним способом: через Особистий кабінет, мобільний додаток Dnipro YASNO для смартфонів, інтернет-банкінг, термінали самообслуговування або у відділенні банку або Укрпошти.

Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки новим газовим домовленостям між Україною і РФ протягом зими 2019/2020 ціна на газ для українців не виросте, а ціни в платіжках зменшаться.

У відповідь на це нардеп Олександр Дубинський заявив, що обіцянка Гончарука знизити тарифи на опалення для побутових споживачів – просто гра на публіку. 

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

  Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.