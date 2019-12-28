З 13 січня 2020 року використання міжнародного формату платежів IBAN стає обов'язковою по всій країні



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі YASNO.



Тепер постачальник електричної енергії та енергоефективних рішень YASNO буде приймати платежі за електроенергію виключно за реквізитами IBAN. Це 29 знаків (букв і цифр), які необхідно вказувати замість розрахункового рахунку (р/с) одержувача коштів та коду банку (МФО).



Що потрібно знати про нові зміни?

Реквізити в форматі IBAN вказані в платіжках за електроенергію;

При оплаті через Особистий кабінет на сайті YASNO змінювати налаштування і вводити нові реквізити не потрібно;

Рахунок постачальника оновлено у банках та платіжних системах;

Для юридичних клієнтів нові реквізити вказані в рахунках, які вони отримують у энергоофисах.

Оплатити за електроенергію жителі Дніпра та області можуть будь-яким зручним способом: через Особистий кабінет, мобільний додаток Dnipro YASNO для смартфонів, інтернет-банкінг, термінали самообслуговування або у відділенні банку або Укрпошти.





Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки новим газовим домовленостям між Україною і РФ протягом зими 2019/2020 ціна на газ для українців не виросте, а ціни в платіжках зменшаться.

У відповідь на це нардеп Олександр Дубинський заявив, що обіцянка Гончарука знизити тарифи на опалення для побутових споживачів – просто гра на публіку.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.