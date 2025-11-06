Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути пересування та обирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів та обмеження руху транспорту у Дніпрі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі вводиться на окремих ділянках доріг, зміни триватимуть протягом місяця, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про зміни та обмеження, які діятимуть у місті.

У Дніпрі тимчасово змінять організацію дорожнього руху через проведення інженерних робіт. Як повідомили в адміністрації Новокодацького району міста, на вулиці Північній, у районі будинку номер 24, тимчасово перекриють проїзд транспорту у зв’язку з будівництвом нової мережі газопостачання.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі діятиме з 5 листопада до 4 грудня 2025 року. Протягом цього часу підрядна організація здійснюватиме масштабні роботи, спрямовані на покращення системи газопостачання району, що у перспективі забезпечить стабільне постачання газу до будинків мешканців і підвищить рівень безпеки.

Усі роботи проводяться з дотриманням чинних норм і вимог безпеки дорожнього руху.

У місцях проведення робіт буде встановлено попереджувальні знаки та відповідне тимчасове огородження, щоб уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпечне пересування пішоходів.

Адміністрація Новокодацького району закликає водіїв і місцевих мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути пересування та обирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів у зоні проведення робіт та обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Комунальні служби наголошують, що ці заходи є необхідними для модернізації міської інфраструктури, і після завершення робіт проїзду на вулиці Північній буде повністю відновлено.

Джерело: Вісті Придніпров'я.

