Дніпряни обурені харчуванням і жахливими умовами в лікарнях та пологових будинках
Як передає Politeka.net, підняли хвилю обурення в соцмережах.
Пацієнти поділилися в мережі фото з різних медичних установ Дніпра. Більшість повідомляє, що нормально харчуватися під час перебування в лікарнях неможливо навіть дітям.
"Санаторій "Солоний Лиман", Дніпропетровська область, теж дитяче меню.", - поділилася Оксана Остроушко.
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А ось так виглядає сніданок дитини пробаластною дитячої лікарні.
Стандартний сніданок дитини в інфекційному відділенні 1-ої лікарні Дніпра.
Молоді мами відзначили, що в пологових будинках Дніпра ситуація не краще. По словах, що на сніданок у медустановах їм пропонували вівсяну кашу на воді і чай. А працівники вимагали сплатити у фонд відділення більше тисячі гривень.
Убогий сніданок в пологовому будинку.
Користувачі мережі не стримувалися в коментарях обговорюючи "достаток ласощів" у медзакладах Дніпра.
"І це хвораючим діткам слабеньким, без апетиту. Який цинізм", "ЗОЖ сніданок))) поправляйтест", "Своїми очима бачила ці сніданки, обіди та вечері... (тиждень тому лежали з дитиною на Космичному) суп - одна вода і це я не перебільшую. Впевнена, у тюрмі краще годують", " Цю порцію - депутатам на обід!!!!", "У Філатова діти теж так харчуються?", - обурювалися дніпряни.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі внесли зміни в двотижневе меню для шкіл.
Так, на засіданні педагогічної ради при міському голові було прийнято рішення про внесення змін в меню 2020 року.
• гречані макарони замінили на макаронні вироби з борошна пшеничного;
• рибні котлети - на биточки рибні або рибу, тушена в томаті з овочами;
• голубці ліниві - на запіканку сирну;
• котлети «Сонечко» - змінили технологію приготування;
• кисіль з фруктів - на компот з свіжих і заморожених фруктів.
Крім того, деякі страви, включені в меню разом з іншими стравами з позначкою «або»:
• рагу овочеве або капуста, тушкована з картоплею;
• гратен картопляний або рагу овочеве;
• овочі натуральні або салат з овочів;
• пюре картопляне з морквою або пюре картопляне, або рагу овочеве;
• картопля запечена по-селянськи або капуста тушкована з картоплею.
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