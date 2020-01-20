Люди залишилися без води

В Дніпрі на вулиці Макарова прорвало трубу

Холодна вода б'є прямо з-під землі, заливає сусідні вулиці, на дорогах склалася аварійна ситуація.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами місцевих жителів НП сталася ще увечері 19 січня, а ось усувати аварію взялися лише до 10:40 20 січня.



В результаті припинено водопостачання вулиць Алексєєнко, Краснопільської, Макарова, а також провулків Пихтового, Листяного, Більшовистського.

Пішоходи намагаються обходити затоплені ділянки, а машини знижують там швидкість, бо вода вже встигла заледеніти. Очікується, що аварію ліквідують найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

Також ми повідомляли, що в понеділок, 13 січня, в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.

Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".



