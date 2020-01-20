Учасника шоу «Зважені та щасливі» жорстоко побили в Дніпрі через невдоволення його роботою

Учасник шостого сезону популярного українського шоу «Зважені та щасливі» Дмитро Іванов зазнав нападу в Дніпрі. Як повідомляє Politeka, про це він сам розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

Нападником виявився пацієнт, який був незадоволений роботою відділення реанімації, в якому Дмитро колись працював медбратом. Примітно, що чоловік потрапив до лікарні ще кілька років тому, проте відігратися на Дмитреві вирішив тільки зараз.

«Пропрацював в реанімації 13 років. А сьогодні, йдучи по своїх справах, зустрів чоловіка,який лежав у нас з виразкою 3 роки тому. Щоб ви розуміли – любитель "трави", алкоголю та іншого. Зав'язалася розмова, і цей тип згадав, як лежав у нас в лікарні», - розповів Іванов.

За його словами, після цього чоловік накинувся на нього і почав його пинати ногами.

«Після цього він мене вдарив, почавши штурхати і кричати, що, мовляв, коли він лежав, до нього не підходили, нічого не робили. Після того, як пішла у мене кров, він пішов. Я думав буде фінгал, а виявилося розсічення, будуть зашивати!», - повідомив Іванов.

Він також опублікував фотографію свого розбитого закривавленого обличчя.

Зазначимо, що за підсумками своєї участі в проекті «Зважені та щасливі» Дмитро зумів скинути 70 кілограмів.

Раніше ще один учасник шоу «Зважені та щасливі» розповів про грандіозні події у своєму житті. Так, зірка четвертого сезону Дмитро Завоюра розповів про те, що в його житті відбулися великі зміни. Молодий чоловік одружився.

Пропозицію своїй коханій дівчині Дмитро робив ще навесні минулого року. Ганна відповіла згодою. Після весілля пара поділилася зворушливими знімками в Instagram.

Його дружина Ганна написала, що весілля вони з нареченим організовували самі, самі ж її і оплачували, оскільки дуже хотіли позбавити своїх батьків від клопоту.

Нагадаємо, учасник шоу «Зважені та щасливі» приголомшив змінами у своєму житті.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко вразила новою зовнішністю.

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