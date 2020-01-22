В Дніпропетровській області спостерігається підвищена активність гадюк і навіть можливий ризик їх вимирання

Про це на прес-конференції в ІА «Міст-Дніпро» повідомив кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології ДНУ ім. О. Гончара Віктор Гассо.

За його словами, така аномальна активність змій викликана підвищенням температури до +8 градусів.

Так, 4 січня на вул. Великий Дієвській змія заповзла в приватний будинок і до смерті налякала його господиню. Непрохану гостю виселяти за допомогою рятувальників. І такі випадки відбуваються по всій області.

Вчений попереджає, що зараз гадюки не дуже небезпечні, але якщо взимку потрапляють в теплі приміщення, то швидко прокидаються і можуть вкусити.

«Якщо у вас приватний будинок, треба розуміти, що тварини біля вас теж живуть, адже обігріта територія – це гарантований притулок для гадюк. Для самих тварин вихід зі сплячки – вкрай несприятливе явище. З виходом з анабіозу і з підвищенням активності у них витрачаються запаси жиру. Як тільки гадюка починається рухатися, поживні речовини витрачаються, а як такої їжі для поповнення запасу ще немає. У разі різкого коливання погоди вона не зможе повзати тому і гине на поверхні. Таким чином, для цього виду холоднокровних утворюється екологічна температурна пастка. Вона небезпечна тим, що зможе істотно вплинути на виживаність гадюк», — розповів учений.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпровському районі в підвалі дачного будинку рятувальники виявили півтораметрову змію.

За допомогою спеціального обладнання працівники ДСНС відловили тварина і відвезли за межі міста.

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