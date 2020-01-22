В Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і «спадкової відьми в 5-му коліні» промишляла крадіжками у пенсіонерів



Про це повідомляє «НМ».

За інформацією, 15 січня із заявою про пограбування в поліцію звернулася 78-річна місцева мешканка.



Як стверджує потерпіла, до неї підійшла жінок і запропонувала поворожити.Приступивши до "ритуалу", "відьма" почала вивчати долоню, а після стягнула з пальця золотий перстень і кинулася тікати.

Через кілька днів історія повторилася: до правоохоронців звернулася ще одна потерпіла. Але тепер "відьма" діяла по-іншому, вона прийшла прямо додому до своєї жертви.

Вона запропонувала послуги ворожки і порекомендувала жертві зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінка впустила її в будинок і в підсумку залишилася без усіх заощаджень.

У ході розслідування поліцейські затримали ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України. У даний момент «ворожка» знаходиться в СІЗО.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві затримали чоловіка, який жив за рахунок крадіжки червоної ікри в супермаркеті. Злочинець попався після чергової крадіжки.

Викрити його змогли за допомогою системи відеоспостереження. Крадієм виявився 26-річний Ярослав Анатолійович. В інтернеті його вже встигли прозвати «Икромен». Повідомляється, що він крав з метою подальшого збуту товару. За рахунок продажу вкраденого він і жив. Останній своїй «ходкою» він виніс ікри на 1500 гривень.

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