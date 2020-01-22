Літні люди просто не розуміють, що відбувається

У відділенні Пенсійного Фонду в Дніпрі величезні черги



Черги, кількість талончиків сягає 600 на день.

Як передає Politeka.net про це повідомив народний депутат України Макс Бужанський.

За його словами, пенсіонери отримали наказ принести довідку з банку з номером Iban, поки немає довідки, ні пенсії.

"Літні люди просто не розуміють, про що йдеться. І стоять у черзі в спробах хоч щось з'ясувати. Судячи з ситуації, грошей їм не бачити до березня, виживай, як хочеш. Що це, нестача грошей в ПФ, тупість, або бажання покрутити гроші місяць, не знаю, готую запит на ПФ. Просто пекло, чисті мерзотники." - повідомив він.

Нагадаємо, Iban це міжнародний номер банківського рахунку, який діє на території України і застосовується для стандартизації операцій між різними банками.

Раніше ми повідомляли, що нардепы від “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді новий законопроект про пенсійну реформу.

Його автором є голова профільного комітету Галина Третьякова. Якщо документ буде схвалений парламентів, всі українці будуть зобов'язані платити додатковий пенсійний внесок і зможуть отримувати дві виплати.

Згідно актуальним нормам, українці віддають на пенсію 18,8% зарплати. Проте зібраних грошей критично не вистачає, а дефіцит Пенсійного фонду вже досяг 170 млрд грн і продовжує зростати. Також різко погіршується демографія. Для виправлення ситуації “Слуги народу” пропонують ввести накопичувальну пенсію.



