В Дніпрі вночі на вулиці сидів самотній хлопчик 5 років, якого залишили батьки

Дитина 5-ти років в брудному одязі сидів на самоті під парканом серед ночі на вулиці Бібліотечної в Дніпрі, коли його помітив перехожий. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Дніпропетровської області, передають місцеві ЗМІ.

«Сидів під парканом один», — таке повідомлення залишив чоловік поліції, коли побачив дитину одного вночі на вулиці.

Патрульні допитали малюка, і виявилося, що його батьки пішли з дому, залишили її саму у квартирі. Він вирішив піти до бабусі, але не виявив її будинку. Патрульні взяли дитину і відвезли додому — у провулок Ломаний.

Дитина жив у домі без вікон і без опалення. Більше того, навколо панували бруд, хаос і розруха. Про подію поліцейські повідомили представникам ювенальної превенції.

Сусіди через день знову звернулися до поліції за допомогою з проханням подбати про хлопчика. Його мати пиячила і не ходила на роботу. Їх удвох з дитиною доправили до відділення, куди на прохання прибутку та працівники соціальних служб. Вони будуть вирішувати подальшу долю хлопчика.

Нагадаємо, що під Києвом тиждень тому таке ж горе-мати залишила трьох дітей у будинку без їжі та опалення. Про покинутих дітей поліцейським повідомив сільський голова. Малюки у віці 5 і 9 років, а також 11-місячне немовля перебували в антисанітарних умовах та потребували медичної допомоги.

Оскільки дітям загрожувала реальна небезпека, а місцезнаходження батьків встановити не вдалося, правоохоронці вирішили вилучити дітей. В даний момент вони знаходяться в районній лікарні під наглядом лікарів. Через якийсь час, служби знайшли матір покинутих дітей. Їй виявилася 34-річна жінка.

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