Школи і окремі класи закривають на карантин у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ



Про це повідомляє 0564.ua.

Так, вже дві школи в Кривому Розі закрили на карантин, повідомила директор Департаменту освіти і науки Тетяна Кріпак.

Після зимових канікул кількість хворих школярів склала 6,4% і показник стрімко зростає.

За офіційною інформацією захворіло 4248 дітей. У зв'язку з цим, 2 школи в Покровському районі були закриті на карантин - №93 та 57.

Крім того, на карантин закриті і 86 класів ще у 32 школах. Це ті класи, де відсоток захворюваності перевищував 20%. Приймає рішення щодо закриття класів на карантин керівництво шкіл.

Раніше завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олена Кузьменко повідомила, що в Дніпрі і області розпочався сезон «важкого грипу».

За її словами, дві третини хворих – це діти і підлітки, які важче переносять хворобу.

Вона зазначила, що за останні два тижні ситуація з грипом і ГРВІ – дуже ускладнилася і підкреслила, що саме зараз той час, коли коштувати зробити щеплення.

Крім того, фахівець нагадала, що вакцини є у всіх профільних лікарнях області.

Передбачається, що пік грипу та ГРВІ у Дніпропетровській області припаде на лютий, а в цілому грипозний сезон триватиме до травня.

Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.



