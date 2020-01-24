На вулиці Ударників у Дніпрі Mercedes Sprinter влетів у натовп людей, які стояли на трамвайній зупинці

ДТП сталося 23 січня, повідомляє Інформатор.

За попередньою версією, мікроавтобус занесло на повороті, через що він виїхав на рейки назустріч трамваю. Щоб уникнути зіткнення, водій вивернув кермо і виїхав у натовп людей, які стояли на зупинці.

Всього постраждало чотири людини, серед яких була 12-річна дитина. За даними, одна з потерпілих і дитина були у важкому стані. Характер травм кожного з них поки невідомий.

За інформацією ЗМІ, є ще одна версія події: під'їжджаючи до зупинки, водій побачив людей, які вийшли на дорогу, але не встиг зробити нічого для того, щоб уникнути аварії.

За словами очевидців, у чоловіка, який був за кермом Mercedes Sprinter, були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Також варто відзначити, що мікроавтобус був не на маршруті — пасажирів у салоні не було.

Також ми повідомляли, що 22 січня у Дніпровському районі Києва Renault Logan влетів у зупинку з людьми.

Водій загинув на місці події, також постраждали ще дві людини.

Тіло водія рятувальникам довелося вирізати з автомобіля. Також разом з ним на момент аварії в авто їхав пасажир. Його і людини, який стояв на зупинці, госпіталізували в лікарню. Обставинами ДТП займатися правоохоронні органи.

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