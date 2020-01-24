Конфлікт у тролейбусі закінчився зривом графіка і травмою у водія в Кривому Розі



Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник директора КП «Міський тролейбус» Руслан Божко в Facebook.

Від імені установи він попросив вибачення користувачів маршруту номер 4, які після 16-ти годин не дочекалися свій транспорт і розповів про причини.

"Просимо привітати особа, скориставшись даним маршрутом вирішило, що тролейбус номер 660 прекрасне місце для відпочинку після важкого «трудового дня», про що свідчив специфічний запах і поведінку", - написав він.

За словами Божка, на прохання кондуктора покинути транспортний засіб чоловік проявив агресивну поведінку до жінки.

"При втручанні водія до полеміки «героя» та кондуктора дана особа вирішила, що може протистояти і оскаржувати своє законне право на відпочинок і сон у транспортному засобі тільки з жінкою, яка годиться йому в матері, а в пам'ять про себе він розбив дзеркало заднього виду", - повідомив він.

Також він додав, що після того, як водій заступився за кондуктора, він отримав перелом руки.

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Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.

Також ми повідомляли, що водій маршрутки в Дніпрі відмовився везти пенсіонерку без оплати, розмовляв на підвищених тонах і образив її, нагадав їй про рак. Даний інцидент стався на 111 маршруті, а причиною стала тимчасова довідка замість посвідчення, Пенсійного фонду, яку жінка пред'явила за проїзд.

Вона дає право на пільговий проїзд, але маршрутник все одно відмовився приймати цей факт, навіть після підтвердження права на пільгу його керівником. Нагадаємо, маршрутка протаранила вантажівку в Дніпрі А ще Politeka писала, що пільговий проїзд скасовано в Кривому Розі Також Politeka повідомляла, що легковик потрапив у страшну ДТП у Дніпрі



