28 січня з 10:00 до 18:00 буде припинено водопостачання мешканців Дніпра
Про це попередили Днепроводоканалі.
Відключення відбудеться у зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.
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Води не буде по таких адресах:
• пер. Січовий, 1А (Дорожня клінічна лікарня, Станція переливання крові)
• пер. Січовий, будинки з № 1 по № 28;
• вул. Звивиста, будинки з № 33 по № 66;
• вул. Кронштадтська, будинки з № 10 по № 39;
• вул. Надії Олексієнко, 4А, 8;
• спуск Озерний, будинки з № 2 по № 10.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на вулиці Макарова прорвало трубу.
Холодна вода била прямо з-під землі, заливала вулиці, а на дорогах склалася аварійна ситуація.
За словами місцевих жителів НП сталася ще увечері 19 січня, а ось усувати аварію взялися лише до 10:40 20 січня.
В результаті було припинено водопостачання вулиць Алексєєнко, Краснопільської, Макарова, а також провулків Пихтового, Листяного, Товариша.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.
Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».
Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.
Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".