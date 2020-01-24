Води не буде в цілому районі

28 січня з 10:00 до 18:00 буде припинено водопостачання мешканців Дніпра

Про це попередили Днепроводоканалі.



Відключення відбудеться у зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.

Води не буде по таких адресах:

• пер. Січовий, 1А (Дорожня клінічна лікарня, Станція переливання крові)

• пер. Січовий, будинки з № 1 по № 28;

• вул. Звивиста, будинки з № 33 по № 66;

• вул. Кронштадтська, будинки з № 10 по № 39;

• вул. Надії Олексієнко, 4А, 8;

• спуск Озерний, будинки з № 2 по № 10.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на вулиці Макарова прорвало трубу.

Холодна вода била прямо з-під землі, заливала вулиці, а на дорогах склалася аварійна ситуація.

За словами місцевих жителів НП сталася ще увечері 19 січня, а ось усувати аварію взялися лише до 10:40 20 січня.

В результаті було припинено водопостачання вулиць Алексєєнко, Краснопільської, Макарова, а також провулків Пихтового, Листяного, Товариша.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".



