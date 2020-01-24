Департамент житлового господарства Дніпровського міськради оголосив кілька тендерів на ремонт покрівлі житлових будинків та встановлення нових ліфтів загальною вартістю 50,6 млн грн

Так, житловий будинок № 82 (під'їзд 5) на просп. Дмитра Яворницького отримає новий ліфт за 1,55 млн. грн до 31 грудня 2020 р.

Більше ніж в два рази більше виділять на ремонт покрівлі житлового будинку № 87 на просп. Слобожанському.

Ще один тендер на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків Дніпра обійдеться в міськраді 45,58 мільйона гривень. Планується зміцнити основу даху, завдасть вогнезахист на дерев'яні конструкції, укладе рулонну покрівлю та металочерепицю, утеплить покриття, вставить слухові вікна, навісити водостічні труби, встановить снігозатримувачі і блискавкозахист.

Роботи будуть проводитися до кінця грудня за наступними адресами:

вул. Боброва, 28

вул. Воскресенська, 27

вул. Громова, 3

вул. М. Грушевського, 20

шос. Запорозьке, 19

вул. Каменська, 25

вул. Караваєва, 35, 62

вул. Кедріна, 66

вул. Ст. Мерзленко, 5

вул. Новошкольная, 76, 78

вул. Пастера, 12, 16

ж/м Покровський, 5-Н

вул. Староказацкая, 9

вул. Будівельників, 5-Б

вул. Шмідта, 9

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Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

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