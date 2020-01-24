Департамент житлового господарства Дніпровського міськради оголосив кілька тендерів на ремонт покрівлі житлових будинків та встановлення нових ліфтів загальною вартістю 50,6 млн грн
Так, житловий будинок № 82 (під'їзд 5) на просп. Дмитра Яворницького отримає новий ліфт за 1,55 млн. грн до 31 грудня 2020 р.
Більше ніж в два рази більше виділять на ремонт покрівлі житлового будинку № 87 на просп. Слобожанському.
Ще один тендер на капітальний ремонт покрівлі житлових будинків Дніпра обійдеться в міськраді 45,58 мільйона гривень. Планується зміцнити основу даху, завдасть вогнезахист на дерев'яні конструкції, укладе рулонну покрівлю та металочерепицю, утеплить покриття, вставить слухові вікна, навісити водостічні труби, встановить снігозатримувачі і блискавкозахист.
Роботи будуть проводитися до кінця грудня за наступними адресами:
- вул. Боброва, 28
- вул. Воскресенська, 27
- вул. Громова, 3
- вул. М. Грушевського, 20
- шос. Запорозьке, 19
- вул. Каменська, 25
- вул. Караваєва, 35, 62
- вул. Кедріна, 66
- вул. Ст. Мерзленко, 5
- вул. Новошкольная, 76, 78
- вул. Пастера, 12, 16
- ж/м Покровський, 5-Н
- вул. Староказацкая, 9
- вул. Будівельників, 5-Б
- вул. Шмідта, 9
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