Випадкові перехожі врятували дівчину від нападу маніяка в Дніпрі

Про це повідомляє Дніпро Вечірній.

Інцидент стався вночі на вулиці Кедріна в Дніпрі. Незнайомець переслідував дівчину, і вона звернулася за допомогою до перехожих. Хлопці виявилися міцними і не тільки проводили дівчину, але і провели «виховну» бесіду з потенційним маніяком, у якого при собі опинився ніж.

"Справа була ближче до півночі. По вулиці Кедріна особина чоловічої статі, з прихованим під шарфом особою так, що ледве було видно очі - переслідував дівчину. Вона злякалася і попросила допомоги, коли проходила повз хлопців, щоб її провели додому. Потім з товаришем провели виховну бесіду", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, у переслідувача був ніж, яким він поранив одного з хлопців.

Раніше ми повідомляли, що в Києві 41-річний чоловік намагався згвалтувати 10-річну дівчинку. Їй вдалося вирватися і втекти. Виявилося, жертва прийшла на запрошення "друга", яким виявився 41-річний педофіл.

Правоохоронці затримали чоловіка і провели обшук у його квартирі. Вони там отримали деякі речові докази його діяльності. Мобільний телефон чоловіка виявився цілою галереєю знімків від дівчат, з якими він спілкувався.

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