Під загрозою припинення поставок газу потрапили підприємства ТОВ "ТЕРО ЛТД" з Дніпра, ПОГ "Криворізьке УВП УТОС" та КП "Тепломережі" Кам'янського міської ради.

Якщо оплата не буде проведена, три міста Дніпропетровської області можуть залишитися без газу.

Раніше ми повідомляли, що через зниження ринкової ціни на газ, в теплопостачальних організаціях області провели перерахунок для своїх абонентів, і вартість тепла знизили на 7-30%.

Перерахунок провели для абонентів, які отримують опалення від газових котелень. Зниження тарифів на централізоване опалення і гарячу воду споживачі можна дізнатися на сайтах органів місцевої влади та теплопостачальних організаціях.