Жителі Дніпра Кривого Рогу та Кам'янського з 1 лютого можуть залишитися без тепла в квартирах
Це пов'язано з боргами підприємств, які виробляють тепло.
Вони не виконують вимоги за розрахунками для отримання газу, повідомили в прес-службі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
За даними "Нафтогазу України", станом на 23 січня, підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого необхідно сплатити більше 454,4 мільйона гривень і остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 року, повинен був зроблений до 25 січня.
Під загрозою припинення поставок газу потрапили підприємства ТОВ "ТЕРО ЛТД" з Дніпра, ПОГ "Криворізьке УВП УТОС" та КП "Тепломережі" Кам'янського міської ради.
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Якщо оплата не буде проведена, три міста Дніпропетровської області можуть залишитися без газу.
Раніше ми повідомляли, що через зниження ринкової ціни на газ, в теплопостачальних організаціях області провели перерахунок для своїх абонентів, і вартість тепла знизили на 7-30%.
Перерахунок провели для абонентів, які отримують опалення від газових котелень. Зниження тарифів на централізоване опалення і гарячу воду споживачі можна дізнатися на сайтах органів місцевої влади та теплопостачальних організаціях.
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