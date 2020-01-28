В Дніпро зловили  трьох підлітків, які намагалися перепиляти труби тепломережі

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

На місці злочину їх застав місцевий житель. Хлопці  пиляли трубу тепломережі ножівкою біля будівлі колишньої поліклініки, розташованого на вулиці Щербаня.

Він відразу ж викликав правоохоронців, які їх і затримали.

 
"На місці події патрульні поліцейські виявили трьох хлопців з інструментами для демонтажу труби, а також зафіксували пошкодження тепломережі. Неповнолітніх доставили у відділення поліції для з'ясування їхніх осіб і встановлення всіх обставин невдалої крадіжки", - йдеться в повідомленні.
 
Вже встановлено, що "здобич" хлопці хотіли здати на брухт.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на вулиці Макарова прорвало трубу.

Холодна вода била прямо з-під землі, заливала вулиці, а на дорогах склалася аварійна ситуація.

Популярні новини зараз

Люди згоріли живцем: потужний вибух прогримів на станції, кадри вогняного пекла

Потап, Горбунов і Позитив змінилися до невпізнання: як зірки виглядали без слави і грошей

Як виглядали Дорофєєва, Лобода і Кароль до того, як стати зірками: фото українських красунь

Розпатланий Кіркоров приголомшив жарким знімком з Поляковою: "Наречена чи що"
Показати ще

За словами місцевих жителів НП сталася ще увечері 19 січня, а ось усувати аварію взялися лише до 10:40 20 січня.

В результаті було припинено водопостачання вулиць Алексєєнко, Краснопільської, Макарова, а також провулків Пихтового, Листяного, Товариша.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.

Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.

Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".