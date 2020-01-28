В Дніпро зловили трьох підлітків, які намагалися перепиляти труби тепломережі
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.
Він відразу ж викликав правоохоронців, які їх і затримали.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на вулиці Макарова прорвало трубу.
Холодна вода била прямо з-під землі, заливала вулиці, а на дорогах склалася аварійна ситуація.
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За словами місцевих жителів НП сталася ще увечері 19 січня, а ось усувати аварію взялися лише до 10:40 20 січня.
В результаті було припинено водопостачання вулиць Алексєєнко, Краснопільської, Макарова, а також провулків Пихтового, Листяного, Товариша.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі на бульварі Слави прорвало каналізацію.
Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
Фахівці приїхали і сказали, що прорвало трубу з технічною водою, і тому викликати потрібно не їх, а «Дніпроводоканал».
Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.
Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".