В Дніпро зловили трьох підлітків, які намагалися перепиляти труби тепломережі



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

На місці злочину їх застав місцевий житель. Хлопці пиляли трубу тепломережі ножівкою біля будівлі колишньої поліклініки, розташованого на вулиці Щербаня.



Він відразу ж викликав правоохоронців, які їх і затримали.

"На місці події патрульні поліцейські виявили трьох хлопців з інструментами для демонтажу труби, а також зафіксували пошкодження тепломережі. Неповнолітніх доставили у відділення поліції для з'ясування їхніх осіб і встановлення всіх обставин невдалої крадіжки", - йдеться в повідомленні.