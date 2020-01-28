В Дніпрі детективи з приватної фірми незаконно прослуховували користувачів смартфонів і читали листування в месенджерах

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Детективи надавали «послуги» сканування електронного листування в месенджерах, а також здійснювали збір інформації з обмеженим доступом щодо фізичних і юридичних осіб.

Злочинці отримували по 3000 доларів за прослуховування однієї людини.

Вилучене обладнання дозволяє записувати і прослуховувати телефонні розмови, отримувати доступ до інформації, що зберігається та обробляється в терміналі мобільного зв'язку, а також контролювати електронну переписку в популярних месенджерах.

Серед виявленої інформації у "лігві шпигунів" виявилися дані телефонних з'єднань абонентів стільникового зв'язку, відомості, які містять банківську таємницю, персональні дані об'єктів «спостереження», які підлягають захисту.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України.

Раніше ми повідомляли, що експерти підібрали список з восьми секретних комбінацій, які вам не дасть жоден оператор.

Отже, перший код *#06#. При введенні даного коду, ви зможете дізнатися свій унікальний номер IMEI.

Другий код *#21# дозволить дізнатися, чи включена переадресація дзвінків. Таким чином ви дізнаєтеся отримує чи хто-небудь ваші дзвінки, повідомлення та інше.

Третя комбінація *#62# покаже вам номер, на який здійснюється переадресація викликів, якщо смартфон вимкнений або знаходиться поза мережі.

Четвертий код ##002# зможе відключити переадресацію дзвінків, якщо така є.

П'ятий код *#30# надасть інформацію про визначення номера вхідного абонента.

Шоста комбінація *#33# покаже інформацію про блокування вихідних підтримуваних сервісів.

При наборі *#43# ви зможете побачити інформацію про очікування виклику.

Восьмий код працює тільки в Україні. Набравши *777#, ви побачите ваш поточний баланс і інформаційне операторське меню в залежності від стільникового оператора, яким ви користуєтеся.

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