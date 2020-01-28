Поліція розшукує 15-річну Світлану Друзенко



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі відомства.

Відомо, що дівчинка пішла з дому у смт. Божедарівка Криничанського району 24 січня близько 18.00 і досі не повернулася.



Прикмети: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся світле русяве до плечей, над лівою бровою шрам до 5 див.

Прохання до всіх, хто має яку-небудь інформацію про місцезнаходження неповнолітньої, звернутися за телефонами (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

Раніше ми повідомляли, що поліція розшукує 16-річного Олександра Стародубцева. 17 січня, близько 23:00, молодий чоловік пішов з дому і досі не повернувся.

Волосся у хлопця світле коротке, зріст приблизно 175 см, спортивної статури, очі блакитні, на лівій щоці шрам.

Олександр був одягнений в куртку світло болотного кольору, камуфляжні штани світлого кольору, під курткою камуфляжна кофта, шапка темного кольору. Взутий він був у берци чорного кольору. При собі мав дорожню сумку чорну з зеленими вставками і мобільний телефон.

Прохання до усіх, хто знає місцезнаходження Олександра Стародубцева, повідомити за телефонами (098) 310-23-07, (063) 074- 22-13, (099) 077-58-01 чи «102». Не залишайтеся байдужими!

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