В Дніпрі впіймали жінку, яка промишляла великими аферами з нерухомістю

луганку, яка займалася шахрайствами з нерухомістю на території Дніпра, заарештували. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Аферистка працювала не одна, а в компанії 6 чоловік, які займалися підробкою документів, незаконною реєстрацією дій в держреєстрі, а також заволодіння трьома житловими приміщеннями дніпрян.

Серед шахраїв в групі був юрист держпідприємства і ріелтер, який займався пошуком відповідного житла для здійснення афери. Їм було оголошено підозру, а справу направлено в суд.

Жінка, яка очолювала групу шахраїв у ролі державного реєстратора, за документами є мешканкою Луганська. Під час роботи вона шахрайським шляхом заволоділа квартирою на пр. Богдана Хмельницького в місті Дніпро.

Після чого вона протягом тривалого часу жінка переховувалася від слідства в різних містах України. Аферистку затримали в Києві і доставили в суд.

У вівторок, 28 січня, їй вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство). Судом жінки обрано запобіжний захід у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що в Дніпрі продовжують промишляти домушники. Одним з найпоширеніших методів є сірник на ручці дверей. Злодії це роблять для того, щоб зрозуміти: чи є хтось вдома чи ні. Крім того, квартирні злодії часто використовують наклейки, листівки, візитки і т. п. Наприклад, в обід вклали папірець, а ввечері відстежують, чи залишилися мітки в двері або господар повернувся і забрав їх.

Також відомо, що злодії часто ходять і просто смикають ручки дверей, раптом хтось забув закрити. У таких випадках крадуть верхній одяг, ноутбук, телефон, гаманець, сумку – все, що лежить дуже близько до виходу.

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