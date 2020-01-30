Пропали троє хлопців-підлітків на Дніпропетровщині

Неповнолітні Олександр Стародубцев, Руслан Молодий і Євген Чорний пішли з дому і досі не з'явилися і не дали про себе знати. Місцезнаходження хлопців не відомо, крім того, що вони втрьох могли йти в бік Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

Стародубцев Олександр, 16 років.

Прикмети: 175 зростання, спортивна статура, має світле коротке волосся і блакитні очі, на лівій щоці шрам.

Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, під курткою чорна кофта з білим написом посередині, чорна шапка, спортивні темно-сині штани з білими вставками з боків. Також Олександр був взутий у черевики чорного кольору з жовто-оранжевими вставками.

Молодий Руслан, 16 років.

Прикмети: такого ж зростання, 175 см, з короткими темними волоссям і карими очима. Руслан спортивної статури.

Був одягнений в чорну куртку з чорними і блакитними вставками, сірі штани, під брюками ще одні чорні спортивні штани, чорна шапка з білими вставками, взутий в чорні кросівки з блакитними вставками і червоною підошвою.

Чорний Євген, 15 років.

Прикмети: волосся темне коротке, зріст приблизно 175 см, спортивної статури, очі карі, губи повні.

Особливі прикмети: під правим оком гематома від удару.

Був одягнений: куртка чорного кольору, чорні штани, взуття чорна.

Прохання до усіх, хто знає місцезнаходження цих хлопчиків, повідомити за такими телефонами: (098) 310 23 07, 063 074 22 13, 099 077 58 01 або по гарячій лінії 102.

Нагадаємо, що днями в Одесі також пропала безвісти 16-річна дівчина, яка вже четверту добу не виходить на зв'язок. Соня Байрачна, 2003 року народження, 26 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Була одягнена в джинси темно-сірого кольору, светр чорного кольору, куртка з капюшоном темно-зеленого кольору, на капюшоні хутро рожевого кольору, черевики чорного кольору.

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