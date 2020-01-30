В Дніпрі почастішали випадки з шахраями, які «відбирають» у місцевих житло

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і фото опублікували у Facebook-групі Х**ий Дніпро.

«Обережно! Донька шахраїв займається віджимом житла по накатаній схемі. На даний момент знаходиться за адресою вул. Робоча 73, квартира 281», – повідомляє дніпрянин під ніком Олександр Александров.

За його словами, аферисти вже більше року псують сусідам життя.

«Понаставляли камер, дивляться мені у вікна, прослуховування, відстежують телефон, поширює погані чутки. Псують мені життя. При цьому закон не порушував і не порушую...», – зазначив він, показавши фото дочки аферистів в мережі.

В коментарях місцеві сміються з недбайливого сусіда.

«До психіатра сходи... в тебе параноя», «Так я чув про неї, з мусорами пов'язана! Втрачайте її з Робочої взагалі!», «Красуня», «Че за бред ? Що значить дивляться у вікна ? У вас манія переслідування? Або вони віджимають квартири сусідів ?», «Зараз вона тебе і тут знайде», «Ілюмінати не турбують?», «Ви там закушуйте хоч іноді», «Теж про неї чула», – відзначили користувачі мережі.

Також одна жінка поділилася своєю історією про цькування з приводу її ж квартири.

«Ви знаєте, це не жарти. У мене схожа ситуація, в одному тамбурі зі мною в сусідній квартирі проживав дідусь, були нормальні стосунки, а коли помер мій батько він прийшов до мене з "пропозицією": «я самотній, мені важко самому, а у сина сім'я, вони там з тещею туляться, продай нам квартиру за 10тис., купиш собі однокімнатну, ти ж одна, навіщо тобі трійка?», – пише Надія Лінська.

Вона додала, що не захотіла з ним сваритися і перевела на жарт, після чого він «конкретно насів»: «Але він насів конкретно, кожен день, поки я його прямим текстом послала. І дід сказав, мовляв, не хочеш по-хорошому, ти тут жити не будеш! Заїхав його синок зі своєю сімейкою і почалося! У перегородці опльовували мені взуття, відключали рубильник вночі, били і мене, і дитину, висипали сміття під двері, а коли приїхав кум заступитися й набив йому морду, виявилося, що у них дві камери і накатали заяву! Це просто жах, що коїться!».

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