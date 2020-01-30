Петиція про вимогу ремонту дощового колектора в Дніпрі зібрала потрібну кількість підписів

Мешканці масиву Лівобережний-2 домоглися свого, і скоро повинні відремонтувати дощовий колектор в Дніпрі. Інформацію про це оприлюднив сайт Єдиної системи місцевих петицій.

Петицію склав місцевий житель Андрій Міщенко ще 18 листопада минулого року. У заяві він вказує, що по закінченні будівництва житлових масивів «Лівобережний-1» і «Лівобережний-2» у 80-90-х роках минулого століття тут не добудували зливову каналізацію.

З-за недобудованої каналізації протягом багатьох років у місцевих жителів у дворах збираються величезні калюжі, вода яких проникає в підвали і руйнує фундаменти будинків.

Міськрада залишився байдужим щодо регулярних прохань дніпрян добудувати зливову канализацю.

Чиновники помітили, що провели розробку документації для реконструкції каналізації на цих територіях, однак додали, що коштів на це не передбачається найближчим часом. Адже за їх документів ремонт обійшовся б у близько 4,5 мільйона гривень.

Зараз мешканці ж/м «Лівобережний-2» мають дуже багато незручностей у зв'язку з постійними величезними калюжами. Дніпряни б'ють на сполох, адже на їхніх очах руйнуються їхні власні будинки і просідає грунт.

"Просимо включити в план соціально-економічного розвитку міста Дніпра реалізацію проекту об'єкта «Реконструкція мереж дощової каналізації на території, обмеженій вул. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза р. в Дніпро» та передбачити її фінансування в 2020 році", — повідомляється в петиції.

Нагадаємо, що в Дніпрі почастішали випадки з шахраями, які «відбирають» у місцевих житло.

«Обережно! Донька шахраїв займається віджимом житла по накатаній схемі. На даний момент знаходиться за адресою вул. Робоча 73, квартира 281», – повідомляє дніпрянин під ніком Олександр Александров.

За його словами, аферисти вже більше року псують сусідам життя.

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