На одному з міських клубів Дніпра вивісили російський прапор на всю стіну

На задній стороні будівлі сфотографували величезний російський триколор. Прапор Росії розмістився на задній стіні клубу «Тайм-аут», що на вулиці Панікахи, 61. Про це розповіла місцева мешканка Ірина Головко в Facebook-групі «Дніпро україномовне – наше місто», повідомляє Politeka.net.

Цікаво, що раніше провокативний прапор ніхто не помічав з-за високих дерев. Нещодавно їх зрубали, оголивши величезний біло-синьо-червоний прапор.

«Поки всі обурюються білбордами, які вже зняли, у нас прямо зараз – Тополя, клуб Тайм аут», – наголосила городянка.

У коментарях почали активне обговорення не скільки прапора, скільки помилок в написанні Києва.

«Тополя - овер?», «2, біля кт Січ», «Що стосується вірного написання -в Києві чи в Києві (бігборди знаходяться де?), Тому що це питання набагато важливіше, ніж наявність триколора для деяких», «Там був сквер, триколора за деревами ніхто не бачив. Зараз там дерева знищили, будуть будувати тимчасові споруди (кіоски для "особливих підприємців»), і ось така картина відкрилася», – пишуть в мережі користувачі.

Адміністрація клубу «Тайм-аут» стверджує, що не збиралася демонструвати жодних симпатій до країні агресору. Більше того, виявилося, що синьо-червона забарвлення — фірмовий стиль «Тайм-ауту», який зберігається ось вже 15 років.

А білий колір вгорі – це місце для реклами, яку зняли, а нового не розмістили. У «Тайм-ауті» кажуть, що готові розмістити рекламу будь-якого охочого, поки директор домовляється нанести на білу смугу «прапора» назва клубу.

Нагадаємо, що в Дніпрі людей налякав автомобіль, який «кидався» камінням у пішоходів і машини.

«Сьогодні вранці у напрямку проспекту Богдана Хмельницького в бік Мирного і назад було помічено це чудо навантажений піском упереміш з камінням, расскидывало по дорозі покрите льодом, від чого ці камені розліталися по пішоходах і машин, для чого це робилося хто в курсі?», – зазначив очевидець Роман Савченко.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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