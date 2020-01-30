В Дніпрі на центральному ринку "Озерці" податкова перевіряє продавців
Перевіряють дніпропетровських продавців представники податкової, а також інспекції з праці Дніпровського міськради, ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Дніпровська Панорама (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Перевіряючі провели бесіду щодо дотримання трудового законодавства і говорили про легалізацію виплати заробітної плати та величезні штрафи, які виписують, якщо люди не оформлені. Йшла мова і про виплату податків.
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Нагадаємо, що в Дніпрі людей налякав автомобіль, який «кидався» камінням у пішоходів і машини.
«Сьогодні вранці у напрямку проспекту Богдана Хмельницького в бік Мирного і назад було помічено це чудо навантажений піском упереміш з камінням, расскидывало по дорозі покрите льодом, від чого ці камені розліталися по пішоходах і машин, для чого це робилося хто в курсі?», – зазначив очевидець Роман Савченко.
В коментарях відзначили, що це робилося, щоб дороги були неслизькими під час негоди, а також зазначили, що гідрометеоцентр обіцяв сніг.
«Списати бабло треба як-то, а снігу немає )», «А гідрометеоцентр сказав Є СНІГ», – написали в мережі.
Зазначимо, що увечері 29 січня протягом трьох годин відбулося різке зниження температури повітря, погіршення погодних умов у вигляді опадів (сніг з дощем), поривів вітру. Сьогодні на дороги міста вийшло 17 одиниць спеціалізованої техніки (МДК), а також було використано 293 тонн посипочного матеріалу.
Нагадаємо, що в Дніпрі почастішали випадки з шахраями, які «відбирають» у місцевих житло. «Обережно! Донька шахраїв займається віджимом житла по накатаній схемі. На даний момент знаходиться за адресою вул. Робоча 73, квартира 281», – повідомляє дніпрянин під ніком Олександр Александров.
Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.
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