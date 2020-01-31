Десятки тисяч школярів Дніпропетровщини не ходять до школи через грип

Понад 69 тисяч школярів Дніпра і області відправили на карантин

Більше, ніж 20,9 % всіх учнів міста та області через поширення грипу та ГРВІ не ходять до школи. Інформацію про це надали в департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, повідомляє Дніпроград.

«Рішення про закриття шкіл на карантин приймають самі адміністрації шкіл. Вони ж регулюють тривалість вимушених канікул. Наразі закривати усі школи області немає потреби. Але кількість захворівших зростає. Якщо тенденція збережеться, за півтора тижні доведеться впроваджувати загальний карантин», – прокоментували у департаменті.

Щодо конктретних цифр, то варто назвати такі: 676 окремих класів та 123 школи зараз знаходяться на вимушених канікулах. Більше всього учнів зараз перебувають вдома у Покрові, Кривому Розі, Жовтих Водах та Нікополі. В Покрові на карантині знаходяться усі вісім шкіл.

Слід зазначити, що час, коли учні повернуться за парти, кожна школа вирішує окремо.

Нагадаємо, 30 січня дніпряни зібралися на мітинг проти російського пропагандистського кінофестивалю.

Цікаво, що організував показ центр православної культури, де що відверто підтримуються засади РПЦ. Прихильники роспропаганди виходили на вулицю, читавши молитви російською мовою. Їх намагалися зупинити свідомі дняпряни, але марно. Останні врешті виконали Національний гімн України та низку патріотичних пісень. Після цього, а також під під вигуки національних гасел, пропагандисти не витримали й пішли геть. В мережі розмістили фото, під яким очевидці й учасники мітингу зазначили, що прийшло значно більше людей.

«Тут не всі.», «Ми їх закидали ідеями дестабілізації», «На цій світлині лише відсотків 25-30 з тих, хто прийшов дати відсіч учасникам гібридної війни, яка суне і суне з Росії. Нас зібралося багато!»,«Щось замало дніпрян», «Молодці - ви активні борці за Україну! А боротьба буває різна і ( така теж ),головне щоб приносила користь... Дякуємо вам, ви вартові справедливості! Слава Україні!» – пишуть у мережі.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп.