В Дніпрі таксисти змусили роздягтися чоловіка серед зими за неоплачений проїзд
30 січня вночі в Дніпрі кілька таксистів змусили цілком роздягнутись чоловіка за неоплачений проїзд. Про це пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Чоловік у стані алкогольного сп'яніння викликав таксі.
Дніпрянин, після того як скористався проїздом до потрібного місця, відмовився платити, тому що у нього нібито не було з собою грошей. Але заповзятливий таксист вирішив домогтися оплати і викликав підмогу з своїх друзів, які змусили недбайливого пасажира роздягнутися до трусів і йти в такому вигляді до свого пункту призначення.
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«Грабіж, стаття важка)) + тортури (на морозі роздягнути))) Таксистам доведеться розщедриться, що б не сісти років на 10!)) А так за..ись)))», – сміються в мережі.
Нагадаємо, що в Дніпрі людей налякав автомобіль, який «кидався» камінням у пішоходів і машини.
«Сьогодні вранці у напрямку проспекту Богдана Хмельницького в бік Мирного і назад було помічено це чудо навантажений піском упереміш з камінням, раскидывало по дорозі покрите льодом, від чого ці камені розліталися по пішоходах і машин, для чого це робилося хто в курсі?», – зазначив очевидець Роман Савченко.
В коментарях відзначили, що це робилося, щоб дороги були неслизькими під час негоди, а також зазначили, що гідрометеоцентр обіцяв сніг.
Також нагадаємо, що в Дніпрі після капітального ремонту вулиця Курчатова знову викликає нервовий тик у місцевих жителів. Зруйновану головну вулицю міста в соціальній мережі Facebook показав Костянтин Бильцан.
«Ласкаво просимо в Дніпро» – саме такої таблички не вистачає на вулиці Курчатова, адже це перше, що бачать гості нашого міста. І, до речі, на ремонт вулиці Курчатова, рівно 1 рік тому, з міського бюджету Дніпра було витрачено понад 130 млн. грн», – зазначив він на своїй сторінці в мережі.
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