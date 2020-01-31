У Кривому Розі аварійники розкопали яму посеред вулиці й пішли

Про це йдеться у групі "Інспекція з благоустрою м. Кривий Ріг" у Facebook, пише Politeka.net.

У Кривому Розі на вулиці помітили незвичну картину. На вулиці робітники аварійної служби влаштували "розкопки" та прибирати за собою не збираються.

На місце події викликали інспекцію, "археологам" видали припис, що робітники повинні провести благоустрій після виконання аварійних робіт. Вже за декілька годин місце робіт закопали та покрили щебенем.

“Благоустрій має стати нормою! Вчора отримали телефонне звернення від мешканців однією з вулиць приватного сектору, що проводяться земельні роботи, але працівники підприємства благоустрій здійснювати не планують. Виїхали. Склали припис. Через декілька годин отримали від мешканців фото зі словами подяки”, – повідомили у групі.

Також дніпряни нагадали, що за подібне передбачена адміністративна відповідальність з накладанням штрафу.

Нагадаємо, що дніпряни зібралися на мітинг проти російського пропагандистського кінофестивалю. Протест проходив біля Будинку профспілок. Про це пише Politeka.net з посиланням на допис у соцмережі одного із учасників мітингу Кирила Дороленка у Facebook.

Під стінами Будинку профспілок пройшла акція протесту проти російського пропагандистського фестивалю кіно. Ззовні і зсередини будівлі небайдужі громадяни намагалися зупинити показ кінострічок, побудованих на ідеології "руського миру".

Цікаво, що організував показ центр православної культури, де що відверто підтримуються засади РПЦ. Прихильники роспропаганди виходили на вулицю, читавши молитви російською мовою. Їх намагалися зупинити свідомі дняпряни, але марно. Останні врешті виконали Національний гімн України та низку патріотичних пісень.

В мережі розмістили фото, під яким очевидці й учасники мітингу зазначили, що прийшло значно більше людей.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп.