Біля школи в районі Ігрень в північно-східній частині Дніпра з'явилася могила міськводоканалу

Про це пише Politeka.net з посиланням на instagram-аккаунт «Х***вий Дніпро».

«На Ігрені, по вулиці Апостолівської, біля 122 школи, прямо посеред дороги стоїть свіжа могила з хрестом. На хресті прибита табличка з написом: "На цьому місці десять разів похований гребаной міськводоканал".», – йдеться у повідомленні.

На фото видно з вигляду звичайну могилу з хрестом, на якому висить табличка з написом: «На цьому місці десять разів похований гребаной міськводоканал». Із землі стирчить букетих жовтих штучних квітів, які ставлять на могили померлих людей.

Зазначимо, що могила стоїть майже на перехресті доріг.

У мережі сміються з побаченого:

«Уявляю реакцію перехожих, особливо, вночі», «Це місто не перемогти», «Моя школа просто топ, Ігрень не перестає дивувати», «І газову службу з транзитом поруч закопати», «Сміх крізь сльози», «Для Ігрені це нормально», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка захламила свою кімнату сміттям, який збирала понад 8 років, мотлох вивалюється через лоджію і щілини у вікнах. Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати.

Її сусідка, Ганна Щукіна з маленькою донькою Марією живе прямо над цією звалищем, на другому поверсі. Їм довелося два тижні дихати трупним смородом, поки не приїхали МНС. Виявилося, що у сусідки на першому поверсі помер брат в дальній кімнаті, і щоб співробітники рятувальної служби до нього добралися, їм довелося пробивати тунель між стелею і сміттям для того, щоб дістати труп.

Журналісти відзначають, що таких квартир, як у цієї жінки близько сімдесяти тільки в Дніпрі.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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