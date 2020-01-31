Дніпро потрапив до числа 50 найбільш завантажених доріг у містах світу

Дніпро зайняв 47-е місце в антирейтингу міст з самою великою завантаженістю доріг. Відзначається, що в середньому за минулий рік дніпряни простояли в заторах понад 149 годин. Про це стало відомо з міжнародного дослідження сайту міського трафіку “tomtom.com”, пишуть місцеві ЗМІ.

Дослідний сайт провів черговий аналіз завантаженості доріг на підставі даних з GPS-навігаторів та додатків на смартфонах. Дніпро опинився на 47 місці з 416 аналізованих країн світу. У заторах щоденно городяни втрачали по 40 хвилин мінімум, які складаються в цілих 6 днів втраченого часу за рік.

Найбільше скупчення автомобілів було зафіксовано 29-го листопада 2019-го року, найменшу – 25 серпня.

Журналісти підрахували, на що можна було витратити час, який дніпряни простояли в заторах. Так, повідомляється, що за ці години можна було переглянути 132 серії серіалу «Гра престолів», спекти 7000 млинців і так далі.

Крім того, якщо ви будете уникати поїздок о 8 годині ранку, а їхати в більш ранній час або, навпаки, пізніше, то можна за рік заощадити цілих 8 годин життя.

Нагадаємо, що біля школи в районі Ігрень в північно-східній частині Дніпра з'явилася могила міськводоканалу. На Ігрені, по вулиці Апостолівської, біля 122 школи, прямо посеред дороги стоїть свіжа могила з хрестом. На фото видно з вигляду звичайну могилу з хрестом, на якому висить табличка з написом.

Зазначимо, що могила стоїть майже на перехресті доріг.

У мережі сміються з побаченого:

«Уявляю реакцію перехожих, особливо, вночі», «Це місто не перемогти», «Моя школа просто топ, Ігрень не перестає дивувати», «І газову службу з транзитом поруч закопати», «Сміх крізь сльози», «Для Ігрені це нормально», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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