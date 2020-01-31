В мережі показали, як зараз виглядає парк Шевченка в Дніпрі

Колись у парку імені Шевченка на постаменті височів пам'ятник Кобзареві. Тепер від нього залишився один порисованный вандалами постамент. У самому ж парку панує дух занепаду, а людей немає. Про це розповідає видеоблогер Dron Tom на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як розповів видеоблогер Dron Tom, пам'ятник великому поетові став прототипом того монумента, який встановили на Монастирському острові. Там він перебуває досі. Технічно цей острів також відноситься парку Шевченка.

Тому говорити, що у парку зовсім немає пам'ятника поетові, теж не можна. А от оригінал, з якого списували прототип, за словами блогера перенесли кудись в передмістя і до наших днів він не зберігся.

«Капець, дивіться: все валиться, все відвалюється. Ось, ресторанчик був класний, а зараз тільки так», – прокоментував влогер.

Колись фешенебельний ресторан «Маяк», який вважався одним з кращих в місті замкнений і пустує, поступово розвалюючись, про що і говорить дніпрянин у своєму відео.

Сходинки, які ведуть до легендарного ресторану розбиті і сильно помальовані графіті. Колись популярні дискотека і картодром також не в кращому стані — підлога покрита тріщинами і все завалено величезними купами сміття.

«Просто покинуте місце. Он дерево впало, нікому воно не треба, а в центрі міста пиляють здорові дерева. Тут теж смітник, як бачите», – ділиться вблогер.

Нагадаємо, що у Дніпрі "закопали" міськводоканал. На фото видно з вигляду звичайну могилу з хрестом, на якому висить табличка з написом: «На цьому місці десять разів похований гребаной міськводоканал». Із землі стирчить букетих жовтих штучних квітів, які ставлять на могили померлих людей.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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