В Дніпрі очікується помітне потепління на вихідних

У Дніпрі на цих вихідних очікується підвищення температури до 10 градусів тепла. Про це пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики передають в суботу, 1 лютого, у Дніпрі та області хмарну погоду. Дощ може піти вночі, поступово посилюючись до ранку. Останньої січневої ночі цього року температура досягне 2 градусів тепла, вдень підніметься на 1 градус.

А ось на наступний день, у неділю, 2 лютого, погода приготувала дніпрянам сюрприз. Буде сильне потепління, яке завершиться до вечора дрібними опадами у вигляді дощу. Сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура з 3 градусів тепла вночі підніметься до +10° вдень.

Нагадаємо, що в Кривому Розі аварійники розкопали яму посеред вулиці і пішли. У Кривому Розі на вулиці помітили незвичайну картину. На вулиці робітники аварійної служби влаштували "розкопки" і прибирати за собою не збираються. На місце події викликали інспекцію, "археологам" видали припис, що робітники повинні провести благоустрій після виконання аварійних робіт. Вже через кілька годин місце робіт закопали і покрили щебенем.

«Благоустрій має стати нормою! Вчора отримали телефонне звернення від мешканців однієї з вулиць приватного сектору, проводяться земельні роботи, але працівники підприємства благоустрій здійснювати не планують. Виїхали. Склали припис. Через кілька годин отримали від жителів фото зі словами подяки», – повідомили в групі.

Також дніпряни нагадали, що за подібне передбачена адміністративна відповідальність з накладенням штрафу.

Також раніше ми писали, що синоптик Леонід Горбань розповів, яку весну слід чекати українцям. За його інформацією, расслабившимся після теплої зими жителям країни доведеться в березні несолодко. На кінець лютого-початок березня Горбань пророкує морози і сніг. Квітень буде сирим і холодним, а ось травень несподівано здивує. У цьому місяці, за словами Горбаня, Україну накриє сильна посуха, а люди будуть знемагати від спеки.

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