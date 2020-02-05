У середу, 5 лютого, в Дніпрі почнуть дезінфікувати автобуси на міських маршрутах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації



Як передає Politeka.net, про це повідомив завідувач сектором контролю департаменту транспорту Дніпровського міськради Іван Васючков.

«Обробка антисептиками і засобами знезараження запорука здоров'я не тільки пасажирів, але і обслуговуючого персоналу. Для обробки будуть використовуватися тільки дозволені засоби. Також всьому водійського складу під час роботи на маршруті рекомендовано використовувати санітарні маски з заміною через кожні три години.", - йдеться в повідомленні.

Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що всі школи міста закриваються на карантин. Навчальний процес буде зупинено з 6 по 17 лютого.

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Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.

На щастя, дитину вдалося врятувати. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.

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