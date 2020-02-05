В Дніпрі підвищать тарифи на холодну воду



Про це повідомив OBOZREVATEL.

Подорожчання пов'язане зі збільшенням вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Нові ціни почнуть діяти приблизно в лютому/березні 2020 року.

Тепер у Дніпрі вартість одного кубометра холодної води складе 21 гривню 42 копійки замість 18,45.

На зміну тарифів найбільшою мірою вплинуло збільшення витрат на оплату праці, сплату податків, зміна вартості електричної енергії, збільшення витрат на амортизацію, зростання інших витрат у зв'язку з підвищенням витрат на пально-мастильні матеріали, запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду та інше.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі подорожчав проїзд в трамваях, тролейбусах і метро.

Згідно з рішенням, на більшості міських маршрутів вартість проїзду складе 6 гривень.

Це торкнеться всіх видів підземного і надземного транспорту.

За проїзд у міському транспорті дніпрянам тепер доведеться заплатити 6 гривень, такою ж буде і вартість перевезення багажу за одне місце. Відповідно до кількості багажу ціна буде рости.

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