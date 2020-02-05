В Дніпрі підвищать тарифи на холодну воду
Про це повідомив OBOZREVATEL.
Подорожчання пов'язане зі збільшенням вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.
Нові ціни почнуть діяти приблизно в лютому/березні 2020 року.
Тепер у Дніпрі вартість одного кубометра холодної води складе 21 гривню 42 копійки замість 18,45.
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На зміну тарифів найбільшою мірою вплинуло збільшення витрат на оплату праці, сплату податків, зміна вартості електричної енергії, збільшення витрат на амортизацію, зростання інших витрат у зв'язку з підвищенням витрат на пально-мастильні матеріали, запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду та інше.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі подорожчав проїзд в трамваях, тролейбусах і метро.
Згідно з рішенням, на більшості міських маршрутів вартість проїзду складе 6 гривень.
Це торкнеться всіх видів підземного і надземного транспорту.
За проїзд у міському транспорті дніпрянам тепер доведеться заплатити 6 гривень, такою ж буде і вартість перевезення багажу за одне місце. Відповідно до кількості багажу ціна буде рости.
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Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.