На автобусному маршруті № 228 Кривому Розі пасажири звернули увагу на ввічливість та уважність кондуктора



Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті ТРК «Рудана» Кривий Ріг. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Багато жителі знають Наталію Кошелю вже давно. Працювати жінка починала продавцем радіотоварів на місцевому ринку. Пізніше вона влаштувалася на посаду кондуктора.

А ось відрізняється Наталія незвичайною ввічливістю: вона вітається з усіма пасажирами, які заходять у салон автобуса, і запитує про здоров'я у літніх людей.

Зовсім нетипово для наших автобусів, коли кондуктор прощається з пасажирами на виході і стежить, щоб усім було комфортно покидати салон.

Позитивна поїздка: пасажири комунального автобуса прославили в інтернеті ввічливу кондукторку Gepostet von ТРК "Рудана" Кривой Рог am Donnerstag, 6. Februar 2020

Городяни захоплені роботою жінки і в коментарях побажали їй всього найкращого."Я знаю її, як продавця, то більш культурного і шанобливого ставлення я не бачила! Нехай у неї в житті все буде добре, і будуть ! вдячні виховані пасажири, дай, Боже, здоров'я!", "О, так, знайома жінка!!! І в 228 автобусі теж працює. Після поїздки з нею завжди гарний настрій і позитив на душі!!!", "Велика молодчинка, навіть коли їй хамлять вона НІКОЛИ не опускається до рівня хамів!!! Здоров'я, оптимізму і благополуччя!","Треба з неї брати приклад" - писали користувачі мережі.

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