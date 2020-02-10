В місті Апостолове Дніпропетровській області зафіксували підвищений рівень пестицидів у Каховському водосховищі

В результаті закрилися школи, дитячі сади та заклади соціальної сфери.

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Апостолівської об'єднаної територіальної громади.

Комісія, яка провела перевірку водосховища, виявила у воді діазинон і хлорпірифос. 

Школи, дитячі садки та установи соціальної сфери призупинили роботу з 8 до 12 лютого, жителів міста закликали скоротити споживання води з-під крана.

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Місцеві чиновники вже звернулися в Національну поліцію і Нікопольську прокуратуру для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро – Кривий Ріг на джерела забруднення.

Раніше ми повідомляли, що небезпечна ситуація склалася з хімічним заводом у Павлограді.

Залишки ракетного палива, які там зберігаються, можуть вибухнути в будь-який момент, бо їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.

Лише на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн твердого ракетного палива.

У разі, якщо надзвичайна ситуація все ж таки станеться, на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, піде як мінімум 80 років.

Раніше ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки.

Зрештою відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.