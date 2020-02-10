Залишки ракетного палива, які там зберігаються, можуть вибухнути в будь-який момент, бо їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.

Лише на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн твердого ракетного палива.

У разі, якщо надзвичайна ситуація все ж таки станеться, на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, піде як мінімум 80 років.

Раніше ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки.

Зрештою відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.