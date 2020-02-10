Вже у восьми містах Дніпропетровської області через епідемію грипу закрили всі школи на карантин

Про це повідомили на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації.

На вимушених канікулах перебувають школярі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрови і Тернівки.

"Адміністрації шкіл самостійно приймають рішення про призупинення навчального процесу в окремих класах або навчальному закладі в цілому", - розповіли в департаменті.

У Павлограді карантин продовжили до 11 лютого (вівторок). В цей день засідатиме спеціальна комісія, яка вирішить, чи продовжувати карантин, або відновити навчальний процес у школах міста.

Все ж навчання призупинили у зв'язку з карантином для понад 250 тисяч школярів Дніпропетровської області.

Раніше ми повідомляли, що з 5 лютого, в Дніпрі почали дезинфікувати автобуси на міських маршрутах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Також з 6 по 17 лютого всі школи міста закрилися на карантин.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.