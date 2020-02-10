Вже у восьми містах Дніпропетровської області через епідемію грипу закрили всі школи на карантин
Про це повідомили на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації.
На вимушених канікулах перебувають школярі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрови і Тернівки.
Україну накриє шторм, понеділок буде "пекельним": синоптики попередили про небезпеку
Восьмирічна донька Кіркорова вразила зовнішністю, особисте фото: «ось це так розкіш»
Безсоромна Чехова блиснула формами в крихітному купальнику: Позаздрить навіть Кардаш'ян
Лорак в м'ятому одязі здивувала зовнішністю після концерту: "А губи все більше і більше"
"Адміністрації шкіл самостійно приймають рішення про призупинення навчального процесу в окремих класах або навчальному закладі в цілому", - розповіли в департаменті.
У Павлограді карантин продовжили до 11 лютого (вівторок). В цей день засідатиме спеціальна комісія, яка вирішить, чи продовжувати карантин, або відновити навчальний процес у школах міста.
Все ж навчання призупинили у зв'язку з карантином для понад 250 тисяч школярів Дніпропетровської області.
Раніше ми повідомляли, що з 5 лютого, в Дніпрі почали дезинфікувати автобуси на міських маршрутах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.
Також з 6 по 17 лютого всі школи міста закрилися на карантин.
Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.
Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.
На щастя, дитину вдалося врятувати. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.
Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна парити ноги з гірчицею під час застуди.
Як повідомляла Politeka, названо найнебезпечніші продукти при ГРВІ: забудьте про каву.
Також Politeka писала, що вчені знайшли метод боротьби з небезпечними бактеріями: знайдено 6 тисяч генів, які не зможуть встояти перед антибіотиком.