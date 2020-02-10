Як розраховується вартість доставки газу в Дніпрі



Як передає Politeka.net, алгоритм повідомили в АТ «Батьківщина».

Як відомо, з січня усі споживачі газу отримують окремі рахунки: один за газ, другий — за послугу по його доставці. Поділ платіжок відбувається для споживачів всієї країни.

Вартість послуг з доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта!

Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання.



1. За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року» (це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня)



2. Сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року.

Для споживачів АТ «Батьківщина» тариф становить 1.248 грн за кубометр газу.

Реквізити для оплати

АТ «Сбербанк»

МФО 305482

ЄДРПОУ 03340920

IBAN UA653054820000026001305002689



Послуги з доставки газу потрібно сплатити в поточному місяці, до 20 числа. Також варто відзначити, що хто користується газом тільки для приготування їжі, може, і є сенс заплатити за кілька місяців однією квитанцією.

Також ми повідомляли, що українці в соціальних мережах почали скаржитися, що їх платіжки істотно зросли, незважаючи на обіцянки Кабміну.

Більш того, українці в подиві, чому уряд ввів абонплату за доставку газу, оскільки їм тепер доводиться двічі платити за блакитне паливо.

Влада примудрялися навіть надсилати за дві платіжки за газ людям, які померли декілька років тому.

Також у Нацкомісії, яка встановлює тарифи, відреагували на ситуацію з платіжками за доставку газу, що надійшли людям, які газом взагалі не користувалися.

Щоб взагалі не платити за цю послугу, споживачам радять відрізати газ. В іншому випадку оплата за доставку надходити буде, але їм будуть нараховувати в рази менше, ніж нарахували зараз.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.