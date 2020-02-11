В Дніпрі оголошено попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища I і II рівня небезпеки
Як передає Politeka.net попередження зробили Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
"11 лютого в Дніпрі і по області збережуться пориви південного вітру 17-22 м/с. Місцями хуртовина, ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. (Рівень небезпеки I, жовтий), - йдеться в повідомленні.
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Дніпропетровщину буде "кошмарити" ще два дні.
11 числа очікується мокрий сніг і дощ. Місцями хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу.
12 лютого буде хмарно. Мокрий сніг і дощ продовжиться.
Ситуація покращиться лише 13 лютого - істотних опадів неї прогнозується.
Також дорожні служби змушені були піти на крайні заходи через негоду в Дніпрі. Для того, щоб ситуація не переросла із звичайної в надзвичайну, рух всіх категорій транспорту на ділянці траси М-04 Південний обхід, довжиною 18 кілометрів, закрито. Обмеження набула чинності з 8:30, проте до яких пір — інформації поки немає.
До того моменту, поки погодні умови не покращаться, просимо вас утриматися від поїздок. Таким чином ви не тільки розвантажите трафік, але і значно полегшите роботу снігоприбиральної техніки.
Також ми повідомляли, що патрульна поліція Дніпра терміново звернулася до водіїв і просять по можливості не виїжджати на автомобілі в місто.
Нагадаємо, що Україну засипає снігом: дивовижні кадри облетіли мережа.
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