У військових селищах Гвардійське та Черкаське, в яких базуються військові підрозділи беруть участь у ООС з сім'ями почалися проблеми з водопостачанням

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці «Гвардійська селищна рада(неофіційна спільнота)».

Як стало відомо, забезпечувати водою ці селища будуть всього протягом двох годин у день. Нестача води також призвела до падіння тиску в теплоносії, що загрожує повним відключенням опалення у висотних будинках, а п'ятиповерхівки взагалі можуть замерзнути.

«У зв'язку з нестачею води в будинку не надходить теплоносій з необхідним тиском, всі висотні будинки не будуть можливо при такому тиску опалюватися, не будуть працювати стояки частково засмічені соляно-корозийными відкладеннями", - йдеться в повідомленні.

У групі також попередили місцевих мешканців:

"Зараз неприпустимий розбір води з системи опалення. Щоб уникнути зупинки опалення, будь ласка, не беріть воду з системи".

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НП сталася у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

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