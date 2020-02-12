Ніхто не може знайти на неї управу

В Дніпрі 86-річна жінка забарикадувалася в квартирі і постійно затоплює сусідів



Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті 11 каналу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



протягом 4 днів комунальники безуспішно намагалися потрапити в квартиру жінки і єдине, що вони змогли зробити це перекрити воду всьому під'їзду.



20 квартир багатоповерхівки на Генерала Пушкіна залишилися без води.

«Стукаємо, а у відповідь – тиша. Лише іноді чути кроки за дверима, а в вибите око видно, як пенсіонерка-скандалістка ходить по квартирі. Але з сусідами вона не виходить на зв'язок вже 11 років. Вм'ятини на дверях, відірвана ручка і дірка замість вічка. Ще з минулих вихідних мешканці цієї висотки на Генерала Пушкіна не можуть достукатися до сусідки-пенсіонерки. У квартирі вона живе одна, і вже четверту добу нещадно топить сусідів, а двері – не відкриває!», – розповіли журналісти.

Відомо, що бабуся страждає від проблем з психікою і затоплення сусідів лише верхівка айсберга.

Вона регулярно скандалить і крики в її квартирі чути кожну ніч.

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Такі дії бабусі інші батьки розцінюють як «батьківський тероризм» і запитують ради, куди звертатися, щоб залагодити конфлікт.

вона може знаходиться в садку по кілька годин і контролювати ситуацію, розповідати про некомпетентність персоналу.

Бабусі численно говорили, що її присутність у групі з дітьми порушує санітарні норми та ін. Після цієї розмови бабуся на деякий час перестала приходити, а потім відновила свої претензії і образи.

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