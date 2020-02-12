На Дніпропетровщині в один із будинків пробралася щур через каналізацію
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Телеграм-каналі "Х**вий Дніпро".
Несподіваний сюрприз чекав господаря однієї з квартир по вулиці Чайкіної у місті Покрив (кол. Ороджоникидзе), коли той вирішив сходити в туалет у власному будинку.
Вона сиділа просто в унітазі в надійний вибратися на волю, але нічого у тварини не вийшло, так як господарі квартири закрили кришкою, щоб вона не пробралася в будинок.
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Для "ліквідації" не званого гостя господарі квартири впустили до унітазу собаку. Як же витягли щура з унітазу - невідомо.
Раніше ми повідомляли, що уольногорске виявили невідомих небезпечних павуків зовні схожих на каракуртів.
Крім того, в Дніпропетровській області спостерігається підвищена активність гадюк і навіть можливий ризик їх вимирання.
4 січня на вул. Великий Диевской змія заповзла в приватний будинок і до смерті налякала його господиню. Непрохану гостю видворяли за допомогою рятувальників.
І такі випадки відбуваються по всій області.
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