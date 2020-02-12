Чоловік влаштував бійку в лікарні Кривого Рогу

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Криворізького міського відділу Управління поліції.

"11 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній з лікарень міста знаходиться хуліган. Чоловік, за словами заявників, поводився агресивно, провокував бійку з відвідувачами та персоналом медустанови", йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то застали там молодої людини в неадекватному стані. Він вимагав від лікаря довідку про те, що він абсолютно тверезий і в його крові не виявлено наявність алкоголю. Але зовнішні ознаки та поведінка чоловіки говорили про інше.

Раніше ми повідомляли, що в однієї з міських маршруток Дніпра пасажири влаштували дебош.

Відомо, що спочатку конфлікт виник із-за дівчини, яка просила у пасажирів грошей на лікування хворої дитини. Один з них з обуренням відреагував на її поява в салоні і обсипав дівчину лайкою.

Чоловік не заспокоївся і тоді, коли винуватиця залишила транспортний засіб. Пасажири попросили його вести себе тихіше, у відповідь на що бешкетник затіяв бійку.

Зазначимо, раніше ми писали, що 20 червня у Дніпрі у відділ поліції надійшов дзвінок від небайдужих жителів міста. Вони повідомили, що діти знайшли на стадіоні 10-річного хлопчика з ознаками алкогольного сп'яніння.

Поліцейські прибули на місце події викликали швидку допомогу і бабусю хлопчика, яка є його опікуном. Бешкетник зізнався, що вживав пиво разом з 14-річним братом. Потім йому стало погано і він вирішив прилягти. Хлопця госпіталізували з алкогольною інтоксикацією.



