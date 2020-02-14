Більшість жителів міста про це навіть не підозрюють

Дніпрян будуть штрафувати за несвоєчасне прибирання снігу, не посипані тротуари піском і сіллю та за бурульки на дахах



Такі санкції торкнуться підприємців нагадав начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз.

Більшість місцевих бізнесменів навіть не підозрюють, що зобов'язані доглядати за прилеглою територією, зокрема, прибирати бурульки.

За невиконання постанови Дніпровського міської ради будуть штрафувати.

Фізособам загрожує покарання у розмірі 340-1360 гривень, а от для юросіб і Фопів - 850-1700 гривень.

Відомо, що вже складено понад 50 адміністративних, а приписів надали – в кілька разів більше.

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