В Дніпрі маршрутник віз людей з відкритими дверима



Як передає Politeka.net, про це повідомила дніпрянка в соцмережах.

«Водій-лихач забуває про повороти, в останню секунду входить в них на повному ходу. Про безпеку пасажирів, ніхто і не думає. З-за несправності, задні двері в забитому людьми автобусі не закривається. Залишається тільки сподіватися, що ніхто не випаде на повному ходу», — повідомила очевидиця.

Користувачі мережі негативно відреагували на дії лихача-водія, а до обговорення теми приєднався голова профспілки автомобілістів у Дніпропетровській області Михайло Тонконогий, який пообіцяв розібратися.

"Я передав на підприємство, там проведуть роботу, ймовірно з позбавленням премії.", - повідомив він.

Також ми повідомляли, що в одній з маршруток Дніпра розгорівся конфлікт через ветерана АТО, який втратив ногу.

Інцидент стався на 136 маршруті.

Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД. Як з'ясувалося, він інвалід, у нього немає однієї ноги.

Дівчина почала сваритися з водієм, пасажири намагалися їх заспокоїти, але не виходило.

Раніше ми повідомляли, що В Дніпрі курсанти військового училища вразили невихованістю.

Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.



