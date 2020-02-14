У центрі Дніпра на вулиці Старокозацькій люди викидають сміття прямо з вікон

Як передає Politeka.net, про відповідні кадри опублікував "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Судячи з кадрів, сміття летить прямо з вікон будинку, а внизу зібралася купа, яка так і буде складуватися і рости все більше і більше.

В соцмережах городяни відзначають: які претензії можна пред'являти до роботи міських комунальних служб, якщо люди самі влаштовують звалище під вікнами власного будинку?



Судячи з масштабу стихійного звалища - давно і у великих кількостях.





Раніше ми повідомляли, що на житловому масиві "Тополя" жінка настільки завалила свою квартиру сміттям, всякий непотріб вивалюється через лоджію і щілини у вікнах.

Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати. При цьому в квартирі все завалено сміттям під стелю, а сама жінка живе на підлозі в тамбурі біля квартири.

Також у мережі показали, як зараз виглядає парк Шевченка в Дніпрі.

Колись у парку імені Шевченка на постаменті височів пам'ятник Кобзареві. Тепер від нього залишився один обмальований вандалами постамент.

У самому ж парку панує дух занепаду, а людей немає.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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