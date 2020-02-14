У центрі Дніпра на вулиці Старокозацькій люди викидають сміття прямо з вікон
Як передає Politeka.net, про відповідні кадри опублікував "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Судячи з кадрів, сміття летить прямо з вікон будинку, а внизу зібралася купа, яка так і буде складуватися і рости все більше і більше.
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В соцмережах городяни відзначають: які претензії можна пред'являти до роботи міських комунальних служб, якщо люди самі влаштовують звалище під вікнами власного будинку?
Судячи з масштабу стихійного звалища - давно і у великих кількостях.
Раніше ми повідомляли, що на житловому масиві "Тополя" жінка настільки завалила свою квартиру сміттям, всякий непотріб вивалюється через лоджію і щілини у вікнах.
Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати. При цьому в квартирі все завалено сміттям під стелю, а сама жінка живе на підлозі в тамбурі біля квартири.
Також у мережі показали, як зараз виглядає парк Шевченка в Дніпрі.
Колись у парку імені Шевченка на постаменті височів пам'ятник Кобзареві. Тепер від нього залишився один обмальований вандалами постамент.
У самому ж парку панує дух занепаду, а людей немає.
Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.
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