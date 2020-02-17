В Кривому Розі дівчинка врятувала лежить посеред вулиці літнього чоловіка



Як передає Politeka.net, історію розповів її батько в Facebook.

Чоловік погодився допомогти літній людині не відразу, бо думав, що він п'яний.

"Підійшли піднімати - діду років 70, поруч тачка з послідом і віла, чистив після курей. Дід весь забруднений цим послідом і брудом, підняли, тримаємо, він тверезий, але розмовляє невиразно, забирає праву частину тіла. Викликали швидку, весь цей час дитина зі мною тримає дідуся. "Швидка" приїхала хвилин через 7. Запитали що і як, і швидко його в машину.", - розповів він.

На попередження чоловіка про те, що потерпілий весь брудний, медики відповіли "нічого страшного" і оперативно госпіталізували дідуся.

"Так от, я побачив що у нас працівники швидкої допомоги КРАСЕНІ і молодці які викликають величезну повагу!", - зазначив учасник історії.



Користувачі мережі не тільки захопилися вчинком дівчинки, але і розхвалили місцевих медиків.





"І Ви молодці і медики))) І дочку Ви виховали правильно. Це гідно поваги!!! загалом, респект нашим медикам!", "Доводилося викликати швидку в Кривому Розі, приїжджали швидко, медики вели себе професійно і дуже людяно! Величезне вам спасибі за вашу роботу!", "Іноді дійсно доводиться дивуватися наскільки самовіддано працюють медики за ті гроші, які вони отримують", - писали в мережі.

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