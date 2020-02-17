Йому було всього 30 років...

Під час автокатастрофи на Слобожанському проспекті помер відомий ведучий свят та організатор заходів у Дніпрі Олександр Усачов





Як передає Politeka.net, знайомі та друзі загиблого поширюють інформацію про втрати і співчуття близьким.

Олександру було 30 років і лише в січні він відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят. Про спільні проекти згадав і адміністратор Facebook-спільноти Володимир Мамченко.

"Друзі, вчора в результаті ДТП загинув мій Друг, Ведучий Свят Усачов Олександр... Словами нічого вже не виправити.... Тому, спочивай у мирі, Братик! Йому було всього лише 30... Він любив життя і людей, які це життя наповнювали... Люди, встигайте любити один одного... життя, це всього лише мить.", - повідомив він.

Також відомо, що в ДТП постраждали і дочка ведучого. Її госпіталізували в важкому стані.

Нагадаємо, ДТП сталося в неділю, 16 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезької. Audi, ховаючись від поліції, зніс трьох пішоходів.

За попередньою інформацією, водій був п'яний. Він неодноразово порушив правила дорожнього руху і створив аварійну ситуацію на дорозі.

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Ударників у Дніпрі Mercedes Sprinter влетів у натовп людей, які стояли на трамвайній зупинці.

За попередньою версією, мікроавтобус занесло на повороті, з-за чого він виїхав на рейки назустріч трамваю. Щоб уникнути зіткнення, водій вивернув кермо і виїхав в натовп людей, які стояли на зупинці.

Всього постраждало чотири людини, серед яких був 12-річна дитина. За даними, одна з потерпілих і дитина були у важкому стані.

Нагадаємо, масштабна аварія на українській трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

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