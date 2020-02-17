У Дніпропетровській області без вісті пропав 43-річний Леонід Бондаренко

Як передає Politeka.net допомоги в пошуках попросили у прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що чоловік вийшов з дому в селі Меліоративне Новомосковського району ще в листопаді 2019 року і по сей день його місцезнаходження невідоме.

За відомостями поліції, він може переміщатися між селами Новомосковського району. Схожу людину бачили в селах Піщанка та Орлівщина.

На вигляд йому 40-45 років, зріст приблизно 175 см, середньої статури, обличчя кругле, очі сірі, волосся коротке темне.

Був одягнений у чорну куртку, джинси синього кольору та шкіряні черевики на шнурках.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження Леоніда, прохання повідомити про це за телефонами 098-2425803, 050-9485323 або за номером 102.



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Папуга Петро Семенович зник ще в 2019 році 24-го грудня. У селі Левадкион вийшов з дому і не повернувся.

Про поточне місцезнаходження зниклого інформації немає. Поліція Дніпропетровщини просить всіх, кому відомі будь-які подробиці звернутися на гарячу лінію «102», а також за номерами 099-921-51-60, 066-520-09-07.

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