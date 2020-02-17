Жителі міста Кам'янське Дніпропетровської області можуть зіткнутися з нестачею води
Про це повідомляє Пильний погляд.
За даними видання, катастрофічна ситуація складається через якості води і вже розпочато пошуки альтернативних джерел.
На ситуацію також вплинуло зміни клімату та зниженням рівня води в Дніпрі.
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Якщо аграріям доведеться більше обробляти поля і рослини "хімією", то вся вона потім буде в річковій воді. Як результат – річка кишітиме отруйними для риб і людей мікроорганізмами і водоростями.
Цілком можливо, що за таких обставин жителям доведеться обходитися іншими джерелами водопостачання. На даний момент самим оптимальним варіантом є видобуток підземних вод.
Залишки ракетного палива, які там зберігаються, можуть вибухнути в будь-який момент, так як їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.
Лише на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн твердого ракетного палива.
У разі, якщо надзвичайна ситуація все ж таки станеться, на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, піде як мінімум 80 років.
Раніше ми повідомляли, що в Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа - тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки. У кінцевому рахунку відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.
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